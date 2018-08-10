В Приморском крае пропал 8-летний ребенок

Приморье, 10 августа. В селе Рощино Приморского края пропал 8-летний ребенок.

Инцидент произошел вечером 9 августа. Последний раз мальчика видели на улице Завитой. На место происшествия выехала следственная группа под руководством замруководителя следственного управления, допрашиваются местные жители и законные представители ребенка. Ребенок был одет в разноцветную майку, шорты коричнево-серого цвета, черные шлепанцы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

К поискам ребенка привлечены волонтеры, спасатели и полицейские, сообщает Deita.ru. Отрабатывается различные версии произошедшего, в том числе вероятность несчастного случая.

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