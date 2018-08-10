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Президент Ирана направил послание главе Турции
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    Президент Ирана направил послание главе Турции

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    Президент Ирана направил послание главе Турции

    Тегеран, 10 августа. Глава Ирана Хасан Роухани направил послание турецкому коллеге Тайипу Эрдогану.

    Письмо турецкому президенту передал специальный представитель главы Ирана в Турции и глава его администрации Махмуд Ваези. Как сообщает иранское агентство IRNA, содержание письма пока не уточняется.

    Накануне в Анкаре прошла встреча, в ходе которой стороны обсудили введение санкций Вашингтона в отношении Тегерана и соглашение по иранской ядерной программе. Представитель иранского президента выразил готовность государства противостоять решению США о введении ограничительных мер. Эрдоган в ответ заявил о приверженности взаимодействию с Тегераном и поиску путей для развития отношений между двумя странами.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки и о возобновлении санкций против Ирана, которые были заморожены ранее в связи с утверждением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. В Вашингтоне заявили, что продолжат вводить санкции против любых стран и компаний, взаимодействующих с корейским государством.

    На этой неделе США восстановили масштабные ограничительные меры против Ирана. Они коснутся автомобильной промышленности Тегерана, а также торговли нефтью, золотом и другими металлами.

    Автор: Екатерина Кухарева
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