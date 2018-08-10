Сирия, 10 августа. Атака беспилотников боевиков на «Хмеймим» была отражена российскими системами ПВО. Междоусобные стычки в рядах SDF**** происходят в Ракке. «Ан-Нусра»*** заявила о ликвидации «спящей ячейки» ИГ1 в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили отряды «Хезболлы» из Дейр-эз-Зора в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: предприняла попытку атаки авиабазы «Хмеймим» на западе Латакии при помощи дронов; заявила об аресте шести террористов ИГ к юго-востоку от Идлиба; оказалась под ударами сил САР на севере провинции Хама.

Курды: готовятся к штурму города Хаджин в юго-восточной части Дейр-эз-Зора; понесли потери в результате междоусобных стычек юго-западнее Ракки.

Провинция Латакия

Боевики исламистских формирований, отряды которых дислоцируются на границе между провинциями Идлиб и Латакия, вновь предприняли попытку нанести удары по российской авиабазе «Хмеймим», задействовав боевые дроны. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq), беспилотники исламистов были сбиты комплексами ПВО РФ в районе населенного пункта Джабла прежде, чем успели приблизиться к военному аэродрому. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, «Хмеймим» функционирует в плановом режиме. Таким образом, джихадисты террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» вновь провоцируют правительственные силы прибегнуть к ответным боевым действиям.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский Twitter-канал (VivaRevolt) заявляет о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) готовятся к штурму города Хаджин, расположенного на юго-востоке провинции. Напомним, данные территории занимают джихадисты «Исламского государства»1. В ходе предыдущих столкновений продвинуться в этом районе курдам не удалось, несмотря на помощь международной коалиции во главе с США.

Тем временем правительственные войска продолжают стягивать силы на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР). Согласно сведениям военного источника в Twitter (DeirEzzoreNow), 12 автобусов с бойцами ливанского военизированного формирования «Хезболла» покинули Дейр-эз-Зор и направились в сторону провинции Алеппо. По пока неподтвержденным данным, позднее переброшенные части «Хезболлы» примут участие в операции по зачистке территорий на стыке провинций Хама, Идлиб и Латакия.

Провинция Идлиб

Члены антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, заявили о продолжении обысков с целью ликвидации подпольных ячеек «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Facebook военный источник (dimashq.now), боевики задержали шестерых террористов ИГ, которые скрывались в населенном пункте Ан-Найраб юго-восточнее Идлиба. По информации Twitter-канала (HKaaman), у арестованных были изъяты СВУ, стрелковое оружие и гранаты. Напомним, джихадисты ИГ активизировались на подконтрольных исламистам «Тахрир Аш-Шам» территориях провинции в феврале, после того как большое количество членов ИГИЛ1 бежали из Акербатского котла в Хаме под натиском Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ.

Провинция Ракка

Стало известно о стычках, вспыхнувших в рядах «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает Facebook-канал (dimashq.now), перестрелки произошли на одном из контрольно-пропускных пунктов у поселения Хунейда к юго-западу от административного центра региона. В результате столкновений был убит как минимум один из курдских бойцов. Что послужило поводом к началу вооруженного противостояния, пока неизвестно.

Напомним, город Ракка находится под контролем «демократических сил» с октября прошлого года, тем не менее местные жители до сих пор не могут чувствовать себя в безопасности вследствие того, что населенный пункт так и не был зачищен от СВУ, заложенных террористами. Междоусобные конфликты курдов также усугубляют ситуацию.

Провинция Хама

Вновь отмечаются перестрелки в северной части провинции Хама. Боевики вооруженной оппозиции нанесли удары по христианскому населенному пункту Мхарде, в ответ на что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по позициям исламистов. Под ударом правительственных сил и Национальных сил обороны****** (NDF) оказались расположения джихадистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и «Джейш Аль-Иззы» у деревень Аль-Дагроудж и Аль-Аляйви, передает новостное агентство Al Masdar News. В то же время войска САР обстреливают оборонительные сооружения радикалов в районе вершины Телль Васыт в долине Аль-Габ. О нанесенном боевикам уроне военный источник в Telegram (dorarsite) не сообщает.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)