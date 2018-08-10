Все лучшее — детям: марш-бросок вместо зависания в соцсетях. ФАН-ТВ

Завершилось уникальное летнее патриотическое приключение для почти 100 ребятишек из 11 регионов страны. «Территория победы» — военный детский лагерь, где на протяжении двух недель участники от 12 до 17 лет постигали азы военного ремесла и, хоть немного, но приблизились к пониманию, каково было прадедам на «Невском пятачке» во время битвы за Ленинград.

«То, что они здесь – это уже подвиг в наше время. Они отказались от своего привычного образа жизни, оторвались от телевизора, от интернета, вышли из зоны комфорта для того, чтобы выполнить государственную задачу. Это задача по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества», — рассказывает о лагере первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного Федерального округа Сергей Мачинский.

Участвовали в мероприятии представители 9 регионов Северо-Запада, а так же дети из Тюмени и Нижнего Новгорода. В рамках двухнедельного курса участники выслушали ряд лекций о Великой Отечественной войне, почувствовали себя частью экипажа танка, научились разбирать и собирать стрелковое оружие, оказывать первую помощь, прошли курс строевой и физической подготовки, а также участвовали в марш-бросках в полном обмундировании.

«Самое сильное впечатление произвел марш. Мы прошли определенный километраж. Зашли в лагерь, там пожили жизнью, которой жили наши предки, и вернулись обратно», — делится с корреспондентами участник Сергей Мехиляйнен.

Для участников лагеря и всех желающих под открытым небом развернулся музей военной техники: 15 танков различных модификаций, уникальные автомобили и 30 единиц артиллерии. А так же настоящая «Катюша», причем — на ходу.

«Если честно, некоторые с дистанции сошли, но они сами не просились в облегченные условия – это мы – взрослые, понимая свою ответственность, где-то их подвезли, где-то помогли. Они поняли, что сдаваться нельзя, и поняли, что их сверстники, те, кто здесь лежит, те кому было по 18 лет – они не сдались», — продолжает рассказывать о лагере первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного Федерального округа Сергей Мачинский.

В финальный день двухнедельного марафона все участники лагеря – при параде и на параде. Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко дал напутствие юным патриотам, озвучив действительно страшные цифры.

«Общие потери за время Ленинградской битвы среди красноармейцев и мирного населения составили почти 2 миллиона человек — это огромная цифра, и многие страны, которые участвовали во Второй мировой войне, не понесли даже 10% таких потерь, какие понесла Ленинградская область и Ленинград», — выступил перед ребятами губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В день завершения битвы за Ленинград, так называемый ленинградский День Победы, всем прошедшим это двухнедельное испытание и автоматически ставшим частью символической военно-исторической дивизии, было вручено знамя дивизии. После чего юные патриоты отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, возложив цветы к памятнику героям «Невского пятачка».