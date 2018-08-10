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НАТО поставила Россию на первое место в списке «угроз» для трансатлантической безопасности
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    НАТО поставила Россию на первое место в списке «угроз» для трансатлантической безопасности

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    НАТО поставила Россию на первое место в списке «угроз» для трансатлантической безопасности

    Брюссель, 10 августа. Россия оказалась на первом месте в списке так называемых угроз, которые якобы стоят перед трансатлантической безопасностью, сообщили в пресс-службе военно-политического блока.

    НАТО разместила на своей странице в Twitter видеоролик со списком «угроз», которые Североантлантический блок видит одними из основных для своих стран-членов. Любопытно, что на этот раз Россия не только попала в «черный» рейтинг военно-политического блока, но и возгласила его.

    «На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма [вхождение полуострова в состав РФ после проведения соответствующего референдума] и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО», — говорится в видеоролике.

    Также в этот список попали напряженные ситуации в Африке и на Ближнем Востоке, атаки в киберпространстве, распространение оружия массового поражения, климатические изменения, сфера поставок энергоносителей.

    В НАТО неоднократно заявляют о так называемой угрозе со стороны России, однако эти обвинения не подкреплены никакими доказательствами. В Москве в свою очередь выражают беспокойство в связи беспрецедентной активностью Североантлантического альянса у западных границ РФ. Российская сторона ранее обращала внимание, что сохраняет за собой право предпринимать ответные действия.

    Автор: Катерина Иванова
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