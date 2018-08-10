«Не успокоятся, пока не получат по голове»: в ДНР посоветовали России, как ответить на санкции США

Донецк, 10 августа. Американские власти не перестанут вводить новые санкции против России, пока «не получат по голове», на меры Вашингтона Москве необходимо продуманно отвечать, посоветовал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бриг.

Такое мнение он выразил в посте на своей странице во «ВКонтакте», комментируя вступающие в силу 22 августа новые американские санкции в отношении РФ, введенные в связи с так называемым «делом Скрипалей». Бриг подчеркнул, что «отрезвить» США можно только с помощью «сильного встречного удара».

«Отвечать нужно продуманно. Не отвечать – не вариант. Они не успокоятся, пока не получат по голове», — написал депутат.

Бриг предположил, что полностью санкции США против РФ не будут отменены никогда. По его мнению, они существуют потому, что существует Россия.

Донецкий политик обратил внимание на двуличность американской политической системы, отметив, что «цивилизованный мир» стремится продвигать на международной арене свои интересы, и для «санкционного давления и агрессии в отношении другого государства ему не нужны доказательства и причины».

«Ирак и Ливию можно просто уничтожить под предлогом наличия у этих государства оружия массового поражения. Устроить погром в Югославии и разделить государство, несмотря на все условности и договора о нерушимости послевоенных границ», — пояснил Бриг.

При этом, как подчеркнул депутат, когда Москва вступается за Донбасс, Абхазию или Южную Осетию, ее сразу же безосновательно обвиняют в якобы возмутительном поведении и «нарушении всех законов».

На этой неделе конгресс США объявил о введении новых антироссийских санкций в связи с так называемым «делом Скрипалей». Запад голословно обвиняет Россия в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Лондон не только не представил Москве доказательства выдвигаемых обвинений, но и отказался сотрудничать с российской стороной по делу.

Ранее российское посольство в США в ответ на новые ограничения потребовало провести расследование «дела Скрипалей». Новые санкции послы назвали «драконовскими».