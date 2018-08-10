Автомобиль бизнесмена из РФ взорвался в Бишкеке

Бишкек, 10 августа. В центре Бишкека взорвался автомобиль бизнесмена из РФ. Инцидент произошел в пятницу в 11.30 по местному времени.

Жильцы одного из многоквартирных домов на улице Исханова услышали сильный хлопок. Взрыв произошел под автомобилем Lexus 570, который принадлежал российскому бизнесмену.

По информации агентства Kaktus, произошедшее могло быть акцией устрашения. В результате инцидента никто не пострадал. По факту взрыва ведется проверка.