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Автомобиль бизнесмена из РФ взорвался в Бишкеке
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    Автомобиль бизнесмена из РФ взорвался в Бишкеке

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    Автомобиль бизнесмена из РФ взорвался в БишкекеБишкек, 10 августа. В центре Бишкека взорвался автомобиль бизнесмена из РФ. Инцидент произошел в пятницу в 11.30 по местному времени.

    Жильцы одного из многоквартирных домов на улице Исханова услышали сильный хлопок. Взрыв произошел под автомобилем Lexus 570, который принадлежал российскому бизнесмену.

    По информации агентства Kaktus, произошедшее могло быть акцией устрашения. В результате инцидента никто не пострадал. По факту взрыва ведется проверка.

    Автор: Денис Коробейников
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