Facebook заблокировал крупнейшую страницу, посвященную латышскому легиону «Ваффен СС»

Рига, 10 августа. Социальная сеть Facebook заблокировала одну из крупнейших страниц, которая была посвящена участникам латышского легиона «Ваффен СС», заявила одни из администраторов страницы Мариса Юрциньша.

Страница в соцсети называлась «Фото и рассказы о латышском легионе и латышских солдатах 2 МВ [Второй мировой войны]». На нее были подписаны порядка 3300 человек. За три года администраторы разместили там около сотни записей.

«Наша задача заключалась в популяризации темы легиона в Латвии», — заявила Юрциньша.

Она отметила, что страница содержала материалы о членах латышского легиона, в частности свидетельства их родных.

«Жаль, что многие не смогли этого оценить и закрыли группу», — заявила она и добавила, что администраторы направили жалобу в Facebook, но ответа пока не получили.

В МИД РФ ранее обращали внимание, что легионеры СС принимали активное участие в карательных акциях против мирных жителей, отметив, что шествия, подобные тем, что устраивают в Латвии в наши дни, являются «позорными сходками» и не могут иметь место в современной Европе.