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Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза
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    Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза

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    Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза

    Москва, 10 августа. Негосударственные Кубанский медицинский институт и Санкт-Петербургский институт экономики и управления лишены возможности вести набор студентов по решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

    Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, прием в данные учебные заведения запрещен за неисполнение предписаний в установленные сроки.

    Кроме того, религиозная образовательная организация высшего образования «Церковь Божия» временно лишилась лицензии на осуществление образовательной деятельности решением Рособрнадзора. При этом действие лицензии у Первого московского юридического института также прекращено на основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора.

    Напомним, 3 августа Рособрнадзор лишил государственной аккредитации три частных вуза — Кисловодский гуманитарно-технический институт, Межрегиональный открытый социальный институт в Йошкар-Оле и Волжский университет имени В. Н. Татищева.

    Автор: Тимур Румянцев
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