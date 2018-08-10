Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза

Москва, 10 августа. Негосударственные Кубанский медицинский институт и Санкт-Петербургский институт экономики и управления лишены возможности вести набор студентов по решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, прием в данные учебные заведения запрещен за неисполнение предписаний в установленные сроки.

Кроме того, религиозная образовательная организация высшего образования «Церковь Божия» временно лишилась лицензии на осуществление образовательной деятельности решением Рособрнадзора. При этом действие лицензии у Первого московского юридического института также прекращено на основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора.

Напомним, 3 августа Рособрнадзор лишил государственной аккредитации три частных вуза — Кисловодский гуманитарно-технический институт, Межрегиональный открытый социальный институт в Йошкар-Оле и Волжский университет имени В. Н. Татищева.