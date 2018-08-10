МИД РФ: Санкции США противодействуют улучшению атмосферы российско-американских отношений

Москва, 10 августа. Россия заблокировала американскую заявку в комитете СБ ООН по КНДР касаемо международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, в числе которых коммерческий российский банк «Агросоюз», якобы ведущих незаконную деятельность в нарушение санкционного режима США против Северной Кореи. Об этом заявили в МИД РФ.

«Представленная американцами доказательная база в обоснование своего предложения совершенно неубедительна», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «нажимные методы» работы американской стороны, ставшие уже нормой, вызывают отторжение. Делегация Соединенных Штатов старается продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов, а также «освятить» авторитетом Комитета СБ ООН введенные ими под надуманными предлогами односторонние ограничительные меры, подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что санкции США идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР и противодействуют улучшению атмосферы российско-американских отношений.

«Очевидно, что Вашингтон стремится сохранять «максимальное давление» в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути вплоть до «завершения процесса денуклеаризации», — заключили в МИД РФ.

Напомним, США ввели санкции против Северной Кореи в рамках противодействия ядерной и баллистической программе КНДР. В Вашингтоне заявили, что продолжат вводить санкции против любых стран и компаний, взаимодействующих с корейским государством.

3 августа стало известно о введении ограничительных мер Вашингтоном в отношении КНДР, под которые попали как российский банк, так и по одной компании из Китая и Северной Кореи.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что введенные Вашингтоном санкции против российского банка «Агросоюз» показывают беспомощность Соединенных Штатов.