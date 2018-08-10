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МИД РФ: Санкции США противодействуют улучшению атмосферы российско-американских отношений
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    МИД РФ: Санкции США противодействуют улучшению атмосферы российско-американских отношений

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    МИД РФ: Санкции США противодействуют улучшению атмосферы российско-американских отношений

    Москва, 10 августа. Россия заблокировала американскую заявку в комитете СБ ООН по КНДР касаемо международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, в числе которых коммерческий российский банк «Агросоюз», якобы ведущих незаконную деятельность в нарушение санкционного режима США против Северной Кореи. Об этом заявили в МИД РФ.

    «Представленная американцами доказательная база в обоснование своего предложения совершенно неубедительна», — говорится в сообщении.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «нажимные методы» работы американской стороны, ставшие уже нормой, вызывают отторжение. Делегация Соединенных Штатов старается продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов, а также «освятить» авторитетом Комитета СБ ООН введенные ими под надуманными предлогами односторонние ограничительные меры, подчеркнули в министерстве.

    Отмечается, что санкции США идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР и противодействуют улучшению атмосферы российско-американских отношений.

    «Очевидно, что Вашингтон стремится сохранять «максимальное давление» в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути вплоть до «завершения процесса денуклеаризации», — заключили в МИД РФ.

    Напомним, США ввели санкции против Северной Кореи в рамках противодействия ядерной и баллистической программе КНДР. В Вашингтоне заявили, что продолжат вводить санкции против любых стран и компаний, взаимодействующих с корейским государством.

    3 августа стало известно о введении ограничительных мер Вашингтоном в отношении КНДР, под которые попали как российский банк, так и по одной компании из Китая и Северной Кореи. 

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что введенные Вашингтоном санкции против российского банка «Агросоюз» показывают беспомощность Соединенных Штатов.

    Автор: Екатерина Кухарева
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