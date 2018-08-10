Банк России объяснил причины падения курса рубля

Москва, 10 августа. Банк России заявил о том, что волатильность рубля является временным явлением. Курс национальной валюты продолжают поддерживать продажи валютной выручки экспортерами.

В финрегуляторе отметили, что ЦБ РФ имеет достаточно инструментов для поддержания финансовой стабильности на рынке. Банк может корректировать ежедневный объем покупки на рынке валюты для министерства финансов РФ.

Колебания курса являются реакцией рынка на сообщения о возможном введении новых санкций США на фоне общих изменений финансового рынка.

«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характе», — говорится в сообщении финрегулятора.

На торговых сессиях 8 и 9 августа доллар и евро показывали рост на 5% против рубля, вызванный паническими покупками валюты. Банк России отслеживает ситуацию на валютном рынке.

«Для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила», — говорится в сообщении.

При этом в ЦБ отметили, что в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме.

Согласно данным официального сайта ЦБ РФ, 8 августа объем покупки валюты в интересах Минфина на внутреннем рынке составил 8,4 миллиарда рублей, что является половиной планового объема. Согласно сообщению Минфина, с 7 августа по 6 сентября покупки валюты на внутреннем рынке составят 383,2 миллиарда рублей.