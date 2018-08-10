Эксперт рассказал о последствиях введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников

В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи с работниками Кроноцкого заповедника.

По словам председателя российского правительства, в рамках широкой общественной дискуссии о совершенствовании пенсионной системы рассматриваются очень разные предложения, в том числе ужесточение административной и введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.

«Если такие предложения будут сделаны, и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии», — заметил Дмитрий Медведев, подчеркнув при этом, что «в каждом таком случае необходимо разбираться».

Комментируя это сообщение Федеральному агентству новостей, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что «любая попытка искусственным образом ограничить возможность увольнения тех работников, которые не очень нужны работодателю, заведомо обречена на провал».

«В таком случае не исключено, что предприятия постараются заранее освободиться от сотрудников, которые несут для них потенциальную угрозу, связанную с административным или уголовным преследованием. И сделают они это, когда граждане приблизятся к порогу предпенсионного возраста», — считает эксперт.

По словам Александра Сафонова, у работодателя существует огромное количество возможностей принудить работника уволиться по собственному желанию или пойти на расторжение договора по соглашению сторон.

«Это и лишение премий, и изменение должностных обязанностей, и предоставление отпуска в неудобное время, и другие инструменты… Практика показывает, что большинство работников, которые подвергаются давлению со стороны работодателя, расторгает трудовой договор по соглашению сторон. А в этом случае никакого преследования дальше быть не может», — заметил проректор Академии труда и социальных отношений.

Александр Сафонов подчеркнул, что единственный способ, который позволит защищать работников предпенсионного возраста от увольнения — это создание системы бесплатного повышения квалификации.

«Для этого из госбюджета должны выделяться большие деньги. А ужесточение ответственности работодателя будет эффективно только в бюджетной сфере при условии, что региональные власти займут жесткую позицию по этому поводу», — считает эксперт.

Собеседник ФАН также рассказал, что практики уголовного преследования работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста в мире не существует.

«Это чисто российская задумка. За рубежом другая практика. Это судебные разбирательства по искам работников, уволенных по причине возраста. В России истец должен доказывать в суде, что в отношении него было допущено нарушение трудового законодательства. А это заведомо слабая позиция, потому что все доказательства, которые могут быть в этом деле, находятся на стороне работодателя: все документы, приказы и так далее.

А за рубежом практика такая: если в случае дискриминации истец подает жалобу в суд, то доказывать свою невиновность должен работодатель», — пояснил Александр Сафонов.

Он считает, что если российские суды переймут этот опыт, то это будет гораздо результативнее.

Напомним, совершенствование пенсионного законодательства в России предполагает постепенное повышение возраста выхода россиян на пенсию. С 2019 года он будет повышаться на 6 месяцев в год. В результате женщины начнут выходить на пенсию в 63 года в 2034 году, а мужчины — в 65 лет в 2023 году.

Эксперты называют это вынужденной мерой, поскольку, если в России не повышать пенсионный возраст, как это давно сделано на Западе и в странах СНГ, то платить пенсии будет нечем. Это связано с тем, что количество пенсионеров в России с каждым годом увеличивается, а число работающих граждан, с зарплат которых делаются взносы в Пенсионный фонд, уменьшается из-за демографического провала 90-х годов.