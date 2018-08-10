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Стала известна дата прощания с режиссером Брусникиным
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    Стала известна дата прощания с режиссером Брусникиным

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    Стала известна дата прощания с режиссером Брусникиным

    Москва, 10 августа. Прощание с режиссером театра и кино Дмитрием Брусникиным предварительно назначено на понедельник, 13 августа, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook режиссер Юрий Квятковский.

    По информации Квятковского, церемония прощания с режиссером пройдет в 11.00 в Московском художественном театре имени А. П. Чехова.

    В пресс-службе экспериментального московского театра «Практика», в котором Брусникин был художественным руководителем, сообщили, что точная информация будет известна после полудня.

    Напомним, Брусникин скончался в четверг, 9 августа. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что последние два месяца он лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице.

    Брусникин окончил Школу-студию МХАТ мастерскую известного актера и режиссера Олега Ефремова. Брусникин ставил спектакли на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова, был режиссером сериалов «Чехов и К», «МУР есть МУР», «Самая красивая» и других.

    Автор: Дарья Смолина
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