Помощник президента предложил пустить сверхдоходы российских металлургов на выполнение майских указов

Москва, 10 августа. Сверхдоходы российских металлургов и химиков могут изъять для выполнения майских указов российского президента. С таким предложением выступил помощник главы государства Андрей Белоусов.

Письмо с такой инициативой Белоусов направил президенту РФ Владимиру Путину. Согласно тексту послания, у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» предлагается изъять 513,7 миллиарда рублей. По мнению Белоусова, эти деньги необходимы российскому бюджету, чтобы реализовать майские указы.

По информации Белоусова, в прошлом году рынок позволил российским металлургическим и химическим компаниям, работающим на экспорт, заработать свыше 1,5 триллиона рублей до вычета процентов, налогов и амортизации, передает РБК. В письме помощник главы государства подчеркнул, что в мировой практике изъятие сверхдоходов распространяется не только на нефтегазовую отрасль.

Как уточняет «ФедералПресс», при этом Белоусов обратил внимание на то, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтяники и газовики. Предполагается, что при изъятии сверхдоходов основная нагрузка ляжет на «Норникель» (114,2 млрд рублей), АК «АЛРОСА» (67,28 млрд рублей) и «СИБУР» (65,23 млрд рублей). Всего в списке значатся 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний.