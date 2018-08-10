Ученые встревожены экологической обстановкой на Черном море

Москва, 10 августа. Российский ученый Константин Згуровский рассказал о возможной экологической катастрофе, которая угрожает Черному морю.

Черное море рискует стать «мертвым» водоемом. Причина покоится на его дне — сероводород, которым насыщены почти 90% его вод.

Океанографическая экспедиция Иосифа Шпиндлера подтвердила это утверждение. По полученным учеными данным, лишь 10% вод Черного моря являются свободными от сероводорода.

Ситуация может привести к экологической катастрофе, когда нижние слои вод смешаются с верхними. Згуровский заметил, что эту проблему необходимо изучить самым тщательным образом.

«Мы видим, как глобальное потепление вступает в свои права все более стремительно, поэтому не исключен вариант, при котором Черное море превратится в «мертвый» водоем уже через полвека, или даже раньше», — приводит его слова Planet Today.

Ранее египетские ученые заявили о необычном открытии. В ходе раскопок в пирамидальном комплексе Саккара археологи нашли твердый сыр возрастом более 3200 лет, пишет «Газета.ru».