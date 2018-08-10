Меню
Весь мир
Ученые встревожены экологической обстановкой на Черном море
Экономика
Песков рассказал о реакции Путина на письмо Белоусова
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые встревожены экологической обстановкой на Черном море

    119

    Ученые встревожены экологической обстановкой на Черном море

    Москва, 10 августа. Российский ученый Константин Згуровский рассказал о возможной экологической катастрофе, которая угрожает Черному морю.

    Черное море рискует стать «мертвым» водоемом. Причина покоится на его дне — сероводород, которым насыщены почти 90% его вод.

    Океанографическая экспедиция Иосифа Шпиндлера подтвердила это утверждение. По полученным учеными данным, лишь 10% вод Черного моря являются свободными от сероводорода.

    Ситуация может привести к экологической катастрофе, когда нижние слои вод смешаются с верхними. Згуровский заметил, что эту проблему необходимо изучить самым тщательным образом.

    «Мы видим, как глобальное потепление вступает в свои права все более стремительно, поэтому не исключен вариант, при котором Черное море превратится в «мертвый» водоем уже через полвека, или даже раньше», — приводит его слова Planet Today.

    Ученые встревожены экологической обстановкой на Черном море

    Ранее египетские ученые заявили о необычном открытии. В ходе раскопок в пирамидальном комплексе Саккара археологи нашли твердый сыр возрастом более 3200 лет, пишет «Газета.ru».

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.