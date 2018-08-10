Киев, 10 августа. Пока Украиной руководят люди, имеющие непосредственное отношение к событиям 2014 года и военным преступлениям в Донбассе, ни о какой ответственности виновных в трагедиях не может быть и речи, заявил бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов.

Жданов принял участие в передаче на телеканале News One, где ведущая спросила у него, узнает ли мир о том, что случилось под Иловайском, и будет ли какая-то реакция на требования ООН наказать виновных в трагедии и нарушении прав мирного населения.

Экс-офицер генштаба ВСУ назвал настоящих виновников разгрома под Иловайском. Жданов объяснил, что Киев виновен в том, что не ввел в 2014 году законы военного времени, не объявил военное положение. Спикер также поставил под вопрос порядок организации операции в районе Иловайска и непосредственно управление и руководство ею, в результате чего ВСУ понесли большие потери.

Бывший офицер украинской армии подчеркнул, что в армии все происходит с согласия первого лица — командования ВСУ и руководства Украины. Он напомнил, что в 2014 году Генштаб планировал операцию и осуществлял руководство войсками.

«А начальник Генштаба в этот момент в Киеве на параде получал звание генерала армии из рук президента. И если привлечь сейчас к ответственности генералов…», – оборвал мысль Жданов.

По его словам, украинцы и весь мир добьются правды только после смены власти в Киеве.

«То есть история продолжается. Я так думаю, только после смены власти в этой стране мы добьемся правды», – резюмировала ведущая слова Жданова.

Напомним, 18-19 августа 2014 года началась активная фаза боевых действий за расположенный в 40 километрах к востоку от Донецка Иловайск. В историю это сражение вошло под названием «Иловайский котел». В продолжавшейся около двух недель бойне погибли сотни украинских силовиков.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине призывает Киев провести расследование случаев нарушения прав гражданских лиц во время трагедии под Иловайском в 2014 году, об этом ранее заявила глава миссии Фиона Фрейзер.