«Чтобы этому Омеляну, гадине, пусто было!»: эмоциональный репортаж ФАН из поезда Москва-Киев

После того, как министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о возможной отмене железнодорожного сообщения между Россией и Украиной, корреспондент Федерального агентства новостей проехал по маршруту Москва — Киев. Спецкор ФАН лично пообщался с украинскими пассажирами и проводниками и убедился — градус ненависти простых украинцев к своей власти чрезвычайно высок. Конечно, и народное терпение велико, но, похоже, еще пара-тройка таких «простых решений», как предлагает Омелян, и Украине придется искать новое правительство, потому что членов нынешнего просто разорвут голыми руками.

Как известно, украинский министр Владимир Омелян — человек творческий и мыслящий нестандартно, как и его коллеги. Он уже несколько раз предлагал разорвать железнодорожное сообщение со «страной-агрессором» (то есть, Россией), чем каждый раз провоцировал скандал, привлекая к себе внимание прессы и вызывая ненависть простых граждан. Эти самые граждане и так реально страдают от того, что не могут попасть из одного государства в другое, например, на самолете — потому что авиасообщение разорвано. Или, допустим, на автомобиле — потому что страшно. Многие «знакомые знакомых» утверждают: в нынешней Украине у русских легко могут отнять машину. С аргументацией на уровне «за Крым ответил».

Поэтому выбор у большинства простых украинцев остался небольшой — либо поезд, либо автобус, поездка на котором сама по себе — нешуточное испытание. Многочасовая езда в согнутом состоянии в тесном и душном салоне вкупе с долгим стоянием на российско-украинской границе — испытание не для слабых. Поэтому слабые — бабушки, мамы с маленькими детьми и одышливые мужчины старшего возраста — предпочитают путешествовать поездом. Именно им министр Омелян и решил на днях вновь преподнести сюрприз: пообещал вскоре «полностью отменить» сообщение с РФ.

У «Укрзализницы» (Украинской железной дороги) есть восемь поездов, курсирующих в направлении России. Это: Киев — Москва, Харьков — Москва, Одесса — Москва, Киев — Харьков -Санкт-Петербург, Хмельницкий — Москва, Николаев — Москва, Львов — Москва и Кривой Рог — Москва. Список не шибко длинный, но главные доходы украинским железнодорожникам, давно не купающимся в золоте, приносят именно эти маршруты. Достаточно сказать, что только маршрут Киев — Москва принес «Укрзализнице» шесть миллионов долларов чистой прибыли.

Именно этот маршрут и выбрал корреспондент ФАН, для «чистоты эксперимента» поехавший плацкартом. Главная задача в пути была проста: выяснить, что думают железнодорожники и простые украинцы об инициативе Омеляна.

«Гадина он, этот Омелян, чтоб ему пусто было! — просто сказала пенсионерка Валентина Францевна. — Мне 86 лет, и последние сорок из них я ездила поездом к детям на Украину. А теперь какой-то министр говорит, что я, дескать, больше не смогу этого делать! Совесть-то у него есть, хоть собачья? Мне же не выдержать сутки с лишним на автобусе, сердце сразу же сдаст. Так что, если они отменят поезда, — значит, больше я своих детей не увижу: они не настолько богаты, чтобы сами ездить ко мне в Россию».

52-летний любитель пива Степан С. был настроен более философски.

«А что, если наши власти сказали, — они ведь, в конце концов, и отменят, ни перед чем не остановятся! У них же мозгов как не было, так и нет! Ну, тогда нам всем, видимо, придется набиваться в автобусы или ездить в Россию на машинах. Сразу понятно, что в этом случае пропускные пункты с потоком транспорта не справятся: пробки на границе будут на десятки километров. Ну и, конечно, в целом поток визитеров в РФ сократится, а нашей власти только этого и надо!» — заявил мужчина.

А гражданка Армении Найра В. кратко сообщила:

«Я тогда точно больше не поеду к родственникам на Украину! Мне и на поезде-то ехать страшно — все документы по пять раз под лупой рассматривают! А в автобусе меня пограничники совсем загнобят!»

В целом, разговоры о возможной отмене поездов в той или иной форме велись в самых разных частях вагона. В словах людей были страх и непонимание: действительно, попробуйте рационально объяснить, во имя каких идеалов нужно закрыть десяткам тысяч людей последнюю возможность увидеть своих родных и близких по другую сторону границы? Впрочем, никто из пассажиров поезда не пытался заподозрить нынешние власти Украины в рациональном мышлении…

Вскоре после пересечения белорусско-украинской границы на участке так называемого «тихого хода» в нашем поезде разбили камнями пару стекол. На вопросы корреспондента ФАН «что случилось и кто виноват», местная полиция стыдливо сообщила: мол, «мальчишки местные шалят».

Однако и сам вид полицейских, и угрожающих размеров дыра в окне поезда заставляли сомневаться, что с такой силой булыжник мог запустить подросток. Скорее уж, националистически настроенные взрослые — ведь поезд-то по всем статьям «москальский»…

Тем временем в самой Украине дискутируют уже не о том, «будут или нет отменять железнодорожное сообщение с РФ», а о том, «как именно будут отменять». По местным законам решение об отмене сообщения принимает Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, но предварительно документ должно одобрить правительство. По словам Омеляна, его ведомство готово внести это предложение в правительство, но дата еще не определена. Да и премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, как и многие другие министры.

По мнению эксперта организации «Евро-патруль» Вячеслава Коновалова, заявление Омеляна сильно напоминает предвыборный пиар.

«Ежедневно в Москву ходит три поезда из Киева. Билеты в них недешевые — по сто долларов в одну сторону. Если подсчитать примерное число пассажиров, то можно увидеть, что отмена перевозок в Москву принесет «Укрзалызнице» огромный убыток: более 150 тысяч долларов в сутки. А в год эта цифра составит сотни миллионов», — считает Коновалов.

По данным украинских экспертов, в последнее время в РФ с Украины стало ездить намного меньше пассажиров, чем раньше. Еще в 2014 — 2015 годах украинские поезда доставляли в Россию примерно 4,5 миллиона пассажиров, то сейчас — всего около миллиона. Но пусть даже украинцы стали реже ездить в Россию, а многие «заробитчане» переключились на Польшу, но миллион пассажиров — это гигантское число, и не учитывать это в расчетах может только полный безумец.

Кстати, уже на подъезде к Киеву к нам зашел проводник Вадим и вдруг начал задавать вопросы тоном заправского следователя:

«Вы на Украину надолго? На какое число у вас обратные билеты?»

Поначалу спецкор ФАН опешил и начал мямлить что-то вроде: «Нуу, на пару недель — отпуск же…», однако проводник быстро смягчился и сообщил:

«Ага, значит, на 24 августа билеты не берите — да их, скорее всего, и не будет. Просто приходите в этот день к моему вагону, я вас посажу, и проезд до Москвы выйдет вам дешевле».

«А что вы будете делать, если Омелян и вправду отменит сообщение с Россией?» — спросил проводника журналист.

«Та шо вы, ради бога, не отменят они никогда! Они же жадные, как черти, каждую копейку считают! — заявил Вадим. — К тому же они видят, кто ездит: дети да бабушки, они же на автобусе ехать не смогут! Ладно бы, взрослые мужики ехали, которые бы оружие и наркотики везли, — так нема ничего подобного! Думаю, все это пустое балабольство».

Впрочем, насколько прав железнодорожник и вообще сторонники рациональной точки зрения покажут ближайшие две-три недели. Украинские власти давно доказали — для того, чтобы побыстрее разорвать связи с Россией, они не остановятся ни перед чем. В том числе и перед потерей миллионов долларов, поступающих в бюджет от пассажирских перевозок.

Единственное, что может остановить безумцев в Киеве, — это перспектива мощного социального бунта, способного снести нынешний режим. Отмена железнодорожного сообщения и как следствие возможности для миллионов украинцев ездить в Россию, именно такую перспективу делает вполне реальной.