«Большая потеря для всей российской культуры»: Мединский отреагировал на смерть Брусникина

Москва, 10 августа. Смерть режиссера, художественного руководителя московского экспериментального театра «Практика» Дмитрия Брусникина стала по-настоящему большой потерей для всей российской культуры, заявил министр культуры России Владимир Мединский.

«Его кончина — по-настоящему большая потеря для всей российской культуры. Светлая память», — цитирует пресс-служба Минкульта Мединского.

По словам Мединского, Брусникин был достойным учеником известного актера и режиссера Олега Ефремова, воспринял дух и традиции Московского художественного театра имени А. П. Чехова и «удивительное профессиональное «чутье», которое позволило ему открыть новые востребованные проекты в театральном мире.

Мединский отметил, что Брусникин «вписал немало ярких страниц» в историю российского сценического искусства. Он выразил соболезнования родственникам и близким режиссера.

В пресс-службе МХТ сообщили, что Брусникин ушел из жизни в четверг, 9 августа, на 61-м году жизни. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что последние два месяца режиссер лечился от сердечной недостаточности. Медики отмечали положительную динамику в лечении, а Брусникин не брал отпуск, считая, что может перебороть болезнь.

Напомним, он учился в школе-студии МХАТ в мастерской Олега Ефремова. В мае текущего года Брусникин возглавил столичный театр «Практика».