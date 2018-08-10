Меню
Общество
«Я из Петербурга, но обожаю Москву»: Ягудин рассказал, чем может гордиться столица
Общество
Волк Забивака стал самым популярным сувениром ЧМ-2018 в Петербурге‍
Следующая новость
Загрузка...

    «Я из Петербурга, но обожаю Москву»: Ягудин рассказал, чем может гордиться столица

    51

    «Я из Петербурга, но обожаю Москву»: Ягудин рассказал, чем может гордиться столица

    Новые места для купания будут открыты в столице. В Западном административном округе Москвы появится пристань с двумя пляжами. Информация об этом размещена на официальном сайте мэра и правительства города.

    «Пространство для летнего отдыха создадут в ходе строительства жилого комплекса. Он расположится в двух километрах от МКАД по Новорижскому шоссе между станциями метро «Мякинино» и «Строгино», — говорится в сообщении.

    Кроме того в этом районе планируется благоустроить бульвар и обновить набережную. По словам москвичей, жить в столице с каждым годом становится все комфортнее. О позитивных изменениях, которые происходят высокими темпами, Федеральному агентству новостей  рассказал и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин.

    «Я родился в Санкт-Петербурге. Ни для кого не секрет, что между москвичами и петербуржцами всегда существовало противостояние. Так вот, несмотря на это, я обожаю Москву, — делится спортсмен. — Мне как человеку, который всегда стремится идти вперед и что-то познавать, жить в столице очень комфортно. Здесь особая энергетика.

    Я помню Москву еще в начале 90-х — мы приезжали сюда на медобследование. Помню, какой она была тогда, и вижу, какой она стала сейчас. На мой взгляд, колоссальные изменения произошли».

    «Я из Петербурга, но обожаю Москву»: Ягудин рассказал, чем может гордиться столица

    По мнению фигуриста, визитной карточкой столицы сегодня являются парки и зеленые зоны. Очень важно, чтобы людям было, где отдохнуть, отмечает Ягудин.

    «Москва может гордиться своими парками. В них очень любит гулять молодежь. А молодежь — наше будущее. Сегодня, я считаю, в столице для развития есть абсолютно все. Кроме того, город очень чистый. За это отдельное спасибо», — сказал собеседник ФАН.

    «В районе, где я живу, недалеко от дома есть школа и садик, — продолжает Ягудин. — Очень удобные транспортные развязки. Хорошо ходят электрички, расширяется метро. Я не знаю, какими еще словами выразить мое восхищение Москвой.

    Да, здесь постоянно идут какие-то работы: меняют тротуарную плитку, создают велодорожки. Но такие перемены невозможны без труда и временных неудобств. Огромное спасибо тем людям, которые все это разрабатывают и внедряют. Я искренне счастлив, что живу сейчас в Москве».

    При благоустройстве столицы не забывают и о любителях активного отдыха. В парке 850-летия Москвы планируют оборудовать специальную зону для тренировок роллеров, велосипедистов, райдеров на самокатах и скейтбордистов. Согласно проекту, площадь памп-трека составит около пяти тысяч квадратных метров. Планируется создать четыре трассы для спортсменов разного уровня.

    В парке также намерены установить тренажеры, оборудовать дорожку с резиновым покрытием для скандинавской ходьбы и бега, построить стадион для биатлона.

    Автор: Алина Чемерис
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.