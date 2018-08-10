В Минске задержали 14 россиян во время матча «Зенита» с «Динамо»

Москва, 10 августа. Во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом» были задержаны 14 граждан России. Всего же сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали двух белорусов и 14 россиян.

Милиционеры составили пять административных протоколов по статье «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте, появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения», а также еще 11 по статье «Мелкое хулиганство».

К настоящему времени всех задержанных отпустили, передает агентство «ФедералПресс».

Напомним, минское «Динамо» разгромило «Зенит» со счетом 4:0 в домашнем матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Российский актер театра и кино, певец и композитор Михаил Боярский, комментируя проигрыш любимой футбольной команды, назвал игру петербургских футболистов «позором».

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.