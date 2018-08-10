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Испугавшийся блокады Азовского побережья Турчинов решил перебросить туда остатки своих ВМС
Общество
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    Испугавшийся блокады Азовского побережья Турчинов решил перебросить туда остатки своих ВМС

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    Испугавшийся блокады Азовского побережья Турчинов решил перебросить туда остатки своих ВМС

    Киев, 10 августа. Испугавшийся якобы возможной блокады Азовского побережья секретарь СНБО Украины Александр Турчинов намерен усилить присутствие ВМС страны в регионе. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном после визита Турчинова в Донбасс.

    «Секретарь СНБО Украины обсудил с командованием военно-морских сил ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС», — уточняют в ведомстве.

    Турчинов заявил, что усилить военно-морское присутствие Украины в регионе необходимо преобразованием части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, а также развертыванием дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря и групп реагирования.

    Такие меры, по словам секретаря СНБО, нужно предпринять в связи с якобы существующей угрозой военно-экономической блокады Азовского побережья. Во время визита в зону конфликта, как уточнили в ведомстве, Турчинов проверял готовность ВСУ к операциям на Азове.

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, его жертвами стали более 10 тысяч человек. В Донбассе введен режим прекращения огня, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

    В якобы возможной «блокаде» Азова Киев начал обвинять Москву после того, как российская сторона ужесточила контроль в море в связи с захватом украинскими пограничниками крымского судна «Норд». Экипаж судна до сих пор не может вернуться домой и удерживается на территории Украины: моряки не могут выехать из страны по российским паспортам.

    Автор: Василий Котов
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