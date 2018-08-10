Минфин РФ хочет оценить эффективность налоговых льгот

Москва, 10 августа. В министерстве финансов России планируют составить перечень налоговых расходов бюджета страны, а также утвердить механизм их оценки. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале раскрытия нормативных актов.

В постановлении отмечается, что в Минфине хотят изучить выпадающие доходы бюджета, которые связаны со льготами по налогам, сборам и таможенным платежам в рамках государственной поддержки предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также социально незащищенных граждан страны и других категорий.

Эксперты обращают внимание, что у налоговых расходов, в отличие, например, от прямых, зачастую нет срока действия. Они представляют собой неконтролируемые недополученные ресурсы.

Сложившаяся ситуация при действии этого механизма увеличивает риск снижения эффективности мер госполитики, приводит к отсутствию достоверной информации о фактических объемах поддержки того или иного направления, а также приводит к субъективному распределению дефицитных средств из бюджета страны.

В документе указано, что в 2015 году налоговые расходы бюджетной системы составляли 1,9 триллиона рублей. Через три года они достигли суммы в 3,1 триллиона рублей. При это большая ее часть приходилась на пункт «Национальная экономика» — более 2,6 триллиона или 85% от всей суммы. Затем следовали такие сферы, как здравоохранение, соцполитика, образование и наука.

Минфин намерен составить перечень налоговых расходов бюджета страны. Эксперты должны оценить целесообразность налоговых расходов из предложенного реестра по нескольким критериям, в частности по их востребованности среди населения и соответствию поставленным целям. Предполагается, что при выявлении неэффективным налоговых льгот они будут скорректированы или совсем отменены, в случае такой необходимости.

Постановление правительства России вступит в силу 1 января следующего года. Механизм оценки эффективности налоговых льгот должен быть утвержден до 1 июля 2019 года. Документ находится на стадии обсуждения и доработки.