Санкции только усиливают поддержку Путина: The Times раскрыла секрет популярности президента России

Лондон, 10 августа. Британское издание The Times опубликовало статью «Почему Владимир Путин по-прежнему так популярен в России», в которой объяснило секрет популярности президента РФ. По мнению колумниста Майкла Биньона, конфронтация с Западом и антироссийские санкции только повышают его рейтинг.

Американцы, которые думали, что западные санкции смогут вбить клин между Путиным и его сторонниками, будут разочарованы. Вместо этого экономические ограничения только сплотили россиян в поддержке Кремля и повысили популярность президента.

Путин использовал торговые эмбарго и запреты экспорта против Запада, чтобы показать: только у него есть мужество и решимость бросить вызов попыткам других стран диктовать политику России.

Однако его растущая популярность остается загадкой для Запада. Каким бы серьезным ни было давление Запада на Кремль: за так называемую аннексию Крыма, за действия России в Сирии, из-за дела об «отравлении» Скрипалей или мнимого вмешательства в выборы в США и Европе — рейтинги Путина только растут.

Он управлял Россией и на посту президента, и будучи премьер-министром. Со времен свержения монархии никто, кроме Иосифа Сталина, не смог находиться у власти в России дольше, чем он. При этом Путин по-прежнему популярен среди народа.

В марте его снова переизбрали президентом на шестилетний срок, за Путина проголосовали 76,69% россиян. Несмотря на новость о повышении пенсионного возраста, около 50% граждан РФ одобряют его работу.

К недоумению своих противников, Путин, как и Дональд Трамп, преуспевает в конфронтации. После присоединения Крыма к России и поддержки Донбасса его популярность достигла почти 80%. Запад ответил санкциями, чтобы вбить клин между Кремлем и теми, кто пользуется его покровительством. Но эффект был противоположным: русские сплотились вокруг президента.

В каждой статье, и в каждой программе на телевидении повторяется история, как Путин защищает свою страну от враждебности США и их союзников. И простые россияне действительно в это верят.

Сейчас Путин обратился к национальной риторике и зарубежной повестке, а ранее он говорил о стабильности и процветании России. При этом страна в течение 80 лет после революции не знала процветания, а правление коммунистов было суровым. Его поддерживал государственный контроль и страх граждан быть наказанными «за выход из строя».

Поэтому молодой, подтянутый, трезво мыслящий бывший сотрудник КГБ Владимир Путин превзошел в глазах россиян нестабильного Бориса Ельцина. Он сразу произвел впечатление своим подходом к дисциплине: в правительстве, на улицах, на рабочем месте. Порядок пришел на смену десятилетию посткоммунистических потрясений.

Приход Путина к власти совпал с ростом цен на нефть и газ, доходы от экспорта которых приносят основную прибыль России. И страна стала жить лучше: выплачивались пенсии, в магазинах появились много товаров, границы для путешественников открылись. Так что для россиян коммунистической эпохи, когда полки магазинов были пусты, а за продуктами стояли длинные очереди, перемены стали серьезными .

Сегодня российская провинция похожа на Восточную Европу. На улицах городов много машин, в ресторанах и барах очень оживленно, а россияне могут купить, что угодно.

«Мы живем лучше, чем раньше. И довольны тем, что это происходит», — отметил учитель английского языка из Белгорода.

Для него Путин сделал гораздо больше, чем Горбачев или Ельцин.

Однако рост экономики в этом году замедлился до 1,5%. И в этом виноваты западные санкции. При этом введенные Путиным контрмеры, направленные против импорта европейских товаров, поддержали российский сельскохозяйственный сектор. И сделали президента популярным среди жителей сельской местности.

Падение цен на энергоносители стало большим ударом для России. Пока Россия смягчает этот удар и последствия санкций с помощью огромных денежных резервов, созданных мудрым решением в годы расцвета экономики.

Путин сумел переключить внимание россиян. Его конфронтация с Западом принесла что-то вроде «осадного менталитета», а история показывает, что русские всегда готовы затянуть свои пояса ради защиты Родины. Но Кремль уязвим из-за коррупции в стране.

Как это ни парадоксально, события, которые в других странах принесли бы лидерам огромную популярность, существенно не помогли Путину. Русские купались в похвалах болельщиков ЧМ-2018 за оказанное гостеприимство и дружелюбие. В то же время разумная экономическая мера — повышение пенсионного возраста — спровоцировала недовольство.

18 лет Путин пристально следил за настроениями россиян и реагировал на них. А менталитет россиян стал консервативным, глубоко религиозным и националистическим. При этом люди с большим подозрением смотрят на либерализм Запада, пишет автор The Times. Близость Путина к Русской Православной Церкви и поощрение традиционных идей нашла отклик в умах молодых россиян, и это усиливает сигналы Кремля.

Кремль также стремится использовать возможности цифровых СМИ для укрепления имиджа Путина. Поэтому уделяется много внимания созданию образа сильного и мужественного мужчины. Его показывали скачущим на лошади с обнаженной грудью, сидящим за штурвалом самолета, бросающим противника приемом дзюдо. Это создавало сильный контраст с болезненным Борисом Ельциным.

Сейчем у Путина более царственный образ: с большим уважением, помпой и церемонией. Шутки о том, что Путин — новый царь, не встречают отпора, поскольку современная точка зрения на историю России далека от коммунистической.

Американские санкции, направленные на то, чтобы заставить Россию признать виновность в отравлении Скрипалей и вынудить открыть арсеналы химоружия для инспекции, будут отвергнуты, как оскорбительные. Путин легко убедит соотечественников в том, что Вашингтон хочет унизить Россию. Поэтому следует ожидать, что его популярность снова будет расти.