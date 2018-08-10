Звезда фильма «Такси» может ослепнуть после драки в московском баре

Москва, 10 августа. Звезда фильма «Такси», французский актер Сами Насери может ослепнуть после драки в московском баре Voice на Тверской улице, передает Telegram-канал Mash.

Проблемы со зрением начались у актера еще до инцидента в российской столице. Около двух месяцев назад у Насери был диагностирован перелом орбиты глаза. Драка в баре ухудшила состояние здоровья актера.

Насери был прооперирован в Москве, врачи заменили ему хрусталик, однако пока неизвестно, приживется ли имплант, передает News.ru. В таком случае кинозвезда может ослепнуть на один глаз.

Драка с участием Насери произошла в московском баре в ночь на 5 августа. Насери отдыхал в заведении вместе со своим братом. По одной из версий, актер в неадекватной форме начал высказывать претензии персоналу и отказывался оплачивать счет. Как сообщает Infox.ru, посетители сделали замечание актеру, после чего началась драка.

По другой версии, Насери не поделили в караоке-баре микрофон с отдыхающими в заведении белорусами.