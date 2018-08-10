Путин: Молодежный форум «Машук» стал авторитетной площадкой

Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Северокавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018».

Текст размещен на сайте Кремля. Мероприятие проходит в Пятигорске. Путин отметил, что ежегодные встречи на полях форума стали авторитетной площадкой для обсуждения перспективных проектов. По словам главы государства, мероприятие объединяет деятельных, творческих молодых людей. Активисты стремятся внести свой вклад в развитие Северного Кавказа и его потенциала.

Путин подчеркнул, что в 2018 году на форуме обсудят вопрос волонтерства, популяризацию идей добровольчества. Он выразил уверенность в том, что наработки участников форума будут полезны для развития региона.