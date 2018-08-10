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Новая Зеландия откажется от использования одноразовых пластиковых пакетов
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    Новая Зеландия откажется от использования одноразовых пластиковых пакетов

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    Новая Зеландия откажется от использования одноразовых пластиковых пакетов

    Москва, 10 августа. Новая Зеландия откажется от использования одноразовых пластиковых пакетов, сообщает телеканал 1 News.

    По словам премьер-министра Новой Зеландии Джансиды Ардерн и помощника министра окружающей среды Юджени Сейдж, отказ от использования одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно, начиная со следующего года. Такое решение было принято после того, как 65 тысяч человек поддержали петицию за запрет одноразовых пакетов.

    Премьер-министр Новой Зеландии заявила, что многие из используемых одноразовых пакетов загрязняют «драгоценную прибрежную и морскую среду», отметив, что это наносит существенный вред всем видам морской жизни.

    Правительство страны намерено оказать помощь ритейлерам в переходе на новый вид упаковки.

    Автор: Дарья Смолина
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