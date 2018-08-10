Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского привезут в Кемерово с Корфу

Кемерово, 10 августа. С острова Корфу в Кемерово привезут мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Ковчег с мощами святого будет находится в России с 24 августа по 15 октября. Прикоснуться к десница святителя Спиридона Тримифунтского смогут жители Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска, Кемерово, Тулы, Московской области, Твери, Саратова, Петербурга, Ярославля и Москвы.

В пресс-службе Московской патриархии выразили благодарность Керкирской митрополии за предоставление возможности проведения этих мероприятий.