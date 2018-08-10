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Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского привезут в Кемерово с Корфу
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    Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского привезут в Кемерово с Корфу

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    Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского привезут в Кемерово с Корфу

    Кемерово, 10 августа. С острова Корфу в Кемерово привезут мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

    Ковчег с мощами святого будет находится в России с 24 августа по 15 октября. Прикоснуться к десница святителя Спиридона Тримифунтского смогут жители Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска, Кемерово, Тулы, Московской области, Твери, Саратова, Петербурга, Ярославля и Москвы.

    В пресс-службе Московской патриархии выразили благодарность Керкирской митрополии за предоставление возможности проведения этих мероприятий.

    «Святитель Спиридон Тримифунтский  — величайший святой, которого почитают православные во всех концах земного шара, — приводит слова Волкова «Газета Кемерова», — но не так просто попасть на остров Корфу, где находятся его нетленные мощи».

    Автор: Катерина Иванова
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