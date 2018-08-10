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«Троянский конь» Кремля: Порошенко призвал Европу защищаться от «Северного потока — 2»
Общество
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    «Троянский конь» Кремля: Порошенко призвал Европу защищаться от «Северного потока — 2»

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    «Троянский конь» Кремля: Порошенко призвал Европу защищаться от «Северного потока — 2»

    Киев, 10 августа. Президент Украины Петр Порошенко назвал российский газопровод «Северный поток – 2» «троянским конем» Кремля и призвал европейских политиков «защищаться» от него, заявив, что газопровод якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

    Такое мнение Порошенко высказал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

    «Северный поток — 2» — «троянский конь» Кремля против европейской энергетики и, в конечном счете, геополитической безопасности», — написал он.

    Порошенко призвал европейских партнеров «как можно скорее избавиться от обманчивого и разрушительного кремлевского заклинания и твердо защищать свою собственную энергетическую безопасность».

    «Троянский конь» Кремля: Порошенко призвал Европу защищаться от «Северного потока — 2»

    Киев регулярно предпринимает попытки помешать строительству «Северного потока — 2», заявляя о том, что газопровод якобы представляет «угрозу» для энергетической безопасности Европы, и политизируя проект. Как отмечают эксперты, украинская сторона опасается, что газопровод лишит Киев транзита российского газа, что усугубит экономические проблемы в стране.

    Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, и он будет реализован. Ранее, как сообщала «Газета.ру», в Германии приступили к укладке первых труб газопровода.

    Автор: Василий Котов
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