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Бомжа-лакомку, вскрывавшего по ночам ларьки с мороженым, поймали в Кемерово
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    Бомжа-лакомку, вскрывавшего по ночам ларьки с мороженым, поймали в Кемерово

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    Бомжа-лакомку, вскрывавшего по ночам ларьки с мороженым, поймали в Кемерово

    Кемерово, 10 августа. Правоохранительные органы Кемерова задержали мужчину без определенного места жительства, который обокрал три ларька с мороженым ради лакомства и выручки. 

    Продавцы трех кемеровских ларьков обратились в полицию после нескольких краж. По словам пострадавших, в торговых точках были повреждены рольставни, похищена дневная выручка и съедены лакомства.

    Злоумышленник оставил отпечатки пальцев на месте преступления. Позднее полиция задержала ранее судимого 29-летнего местного жителя. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, мужчина сознался в краже. Бомж тратил деньги на алкоголь, а мороженое ел сам.

    Силовики возбудили уголовное дело по статье о краже, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанный находится под стражей, пишет «Газета Кемерова».

    Автор: Юлия Шелковенко
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