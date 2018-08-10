Бомжа-лакомку, вскрывавшего по ночам ларьки с мороженым, поймали в Кемерово

Кемерово, 10 августа. Правоохранительные органы Кемерова задержали мужчину без определенного места жительства, который обокрал три ларька с мороженым ради лакомства и выручки.

Продавцы трех кемеровских ларьков обратились в полицию после нескольких краж. По словам пострадавших, в торговых точках были повреждены рольставни, похищена дневная выручка и съедены лакомства.

Злоумышленник оставил отпечатки пальцев на месте преступления. Позднее полиция задержала ранее судимого 29-летнего местного жителя. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, мужчина сознался в краже. Бомж тратил деньги на алкоголь, а мороженое ел сам.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о краже, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанный находится под стражей, пишет «Газета Кемерова».