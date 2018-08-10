Роскачество дало рекомендации по выбору яблок

Москва, 10 августа. Роскачество подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе яблок, которые продаются в российских магазинах и на рынках.

Согласно ГОСТу на свежие яблоки, фрукты должны быть без постороннего запаха и привкуса, без излишней внешней влажности, чистыми, вполне развившимися и целыми. Как сообщают эксперты, важное условие длительной сохранности продукции — это сухая поверхность. При этом кожица плода не должна быть повреждена болезнями или вредителями.

Специалисты допускают наличие незначительных механических повреждений на фруктах — царапин и нажимов, которые появляются при транспортировке. Если речь идет о продолговатых дефектах, то они не должны превышать 2 см в длину. Допускаются и коричневые пятна, которые могут слегка выходить за пределы полости плодоножки, сообщает издание «ФедералПресс».

Напомним, ранее Роскачество проверило ранние арбузы на прилавках российских магазинов на содержание нитратов и пестицидов.