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Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
Общество
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    Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 10 августа. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки, турецкая сторона насчитала такое же количество нарушений. Соответствующая информация приводится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации.

    Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Алеппо (3) и Латакия (2).

    Турецкие наблюдатели зафиксировали пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо (1), Идлиб (1) и Хама (3).

    Напомним, ранее сообщалось, что военная полиция РФ выставит восемь постов вблизи демилитаризованной зоны у Голанских высот на сирийско-израильской границе.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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