Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 10 августа. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки, турецкая сторона насчитала такое же количество нарушений. Соответствующая информация приводится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации.

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Алеппо (3) и Латакия (2).

Турецкие наблюдатели зафиксировали пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо (1), Идлиб (1) и Хама (3).

Напомним, ранее сообщалось, что военная полиция РФ выставит восемь постов вблизи демилитаризованной зоны у Голанских высот на сирийско-израильской границе.