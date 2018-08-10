Охота на акулу: зачем российский фрегат взял на прицел американскую подлодку у берегов Сирии

Российский фрегат «Адмирал Эссен» выследил и в полном смысле слова «взял на мушку» американскую подводную лодку типа «Огайо». Инцидент произошел весной в Средиземном море, но информация об этом была обнародована только сейчас. Российские моряки называют американские подлодки «стальными акулами». Именно поэтому на неофициальных эмблемах российских противолодочных сил изображены акулы, проткнутые гарпунами.

Россия полностью готова не просто защищать свои морские границы, но и доминировать в Мировом океане, заявил Федеральному агентству новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Я как раз сейчас на Средиземном море, — отметил собеседник ФАН, не уточняя, где именно он находится, — и с полным основанием могу сказать, что на сегодняшний день наш военно-морской флот обладает всем необходимым, чтобы отразить агрессию с моря с любой стороны. Кроме того, ВМФ Российской Федерации полностью готов профилактировать все угрозы, которые могут существовать с любой стороны».

В связи с этой задачей контроль и постоянный мониторинг за силами потенциального противника — это нормальная составляющая обеспечения безопасности наших морских рубежей, подчеркнул военный эксперт.

«Так что сегодня отслеживание действий любых подлодок стран, входящих в блок НАТО, для нас не составляют труда, — отметил Кошкин. — Естественно, на все маневры как подводных, так и надводных судов потенциального противника всегда есть адекватные ответы со стороны Военно-морского флота Российской Федерации».

В связи с этим собеседник ФАН напомнил о смотре ВМФ России во время военно-морского парада 29 июля.

«Парад, который прошел 29 июля, ярко символизирует нашу мощь, а также возможности нашего надводного и подводного военного флота. Напомню, в ходе этого смотра были продемонстрированы новейшие технические средства и вооружения наших кораблей, в том числе мощнейшие подводные беспилотники «Посейдон», которые в ближайшее время поступят на вооружение в ВМФ РФ. Все это демонстрирует, что российский военный-морской флот по своему техническому оснащению находится на уровне высочайших мировых стандартов, во многом превосходя возможности НАТО», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Американскую атомную подводную лодку класса «Огайо» российский фрегат «Адмирал Эссен» сумел не только отследить, но и взять на сопровождение, во время которого был снят акустический портрет субмарины и отработана учебная задача по уничтожению условного противника, сообщают «Известия».

«Охота на акулу» происходила на фоне обострения конфликта в Сирии в апреле этого года, когда страны возглавляемой Соединенными Штатами коалиции нанесли массированный ракетный удар по сирийским объектам.

Для поддержки военной операции коалиции против Сирии в Средиземном море в апреле находилась авианосная ударная группа ВМС США, в которую, помимо авианосца «Гарри Трумен» и четырех эсминцев типа «Арли Берк», входили также многоцелевые подводные лодки, в том числе атомная субмарина «Джорджия» типа «Огайо». Скорее всего, именно эта «стальная акула» и стала объектом преследования «Адмирала Эссена».

Российский фрегат «Адмирал Эссен» имеет на вооружении крылатые ракеты «Калибр», а также ракетные системы «Штиль-1», зенитные установки и другие вооружения, сообщает Infox. Подводные лодки класса «Огайо» являются одними из самых больших в мире. Субмарины этого класса вооружены крылатыми ракетами «Томагавк».