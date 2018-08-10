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Спасательный вертолет бесследно пропал в горах Японии
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    Спасательный вертолет бесследно пропал в горах Японии

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    Спасательный вертолет бесследно пропал в горах Японии

    Токио, 10 августа. Спасательный вертолет пропал в небе над центральной японской префектурой Гумма, где должен был осматривать состояние горных троп.

    Как передают местные СМИ, на борту самолета находились девять человек. Перед ними была поставлена задача изучить состояние горных троп между префектурами Гумма и Нагано.

    Экипаж перестал выходить на связь в районе вулкана Кусацу-Сиранэ, который активизировался в начале этого года и действует по настоящее время.

    Ранее, 4 июня, вертолет Ми-8 авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Ванкор — Харкасале, потерпел крушение при столкновении с грузовым вертолетом. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, которые находились на борту воздушного судна.

    Автор: Катерина Иванова
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