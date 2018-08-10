В Теннеси впервые за девять лет казнили педофила

Москва, 10 августа. В американском штате Теннеси впервые за девять лет казнили преступника. В последний раз власти Теннеси приводили в исполнение смертную казнь в 2009 году.

Приговор был исполнен в четверг вечером в отношении 59-летнего Билли Рэя Айрика, который был осужден за изнасилование и убийство семилетней девочки. Айрик был объявлен мертвым в 19.48 по местному времени (03.48 по Москве). Он был казнен с помощью смертельной инъекции.

В тюрьме Айрик провел 32 года. Он неоднократно просил у суда отсрочки казни. Преступник жаловался на свое психическое состояние, а также заявлял, что использование препаратов, входящих в состав инъекции, якобы нарушают его права.

Как передает «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ, несколько раз адвокатам Айрика удавалось отсрочить казнь, однако в этот раз за несколько часов до исполнения приговора в данной просьбе преступнику было отказано. Казнь Айрика стала 133-й по счету в Теннеси с 1916 года.

Ранее, как передавала «Газета.ру», приговор к смертной казни был впервые за девять лет приведен в исполнение в Таиланде. В июне в стране был казнен мужчина, который в 2012 году зарезал 17-летнего молодого человека.