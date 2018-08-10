Будем бить по слабым местам: в Совфеде рассказали о стратегии РФ в экономической войне с США

Усилив санкции против России, США фактически объявят нам экономическую войну. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать объявлением экономической войны», — сказал глава российского правительства.

Дмитрий Медведев также заметил, что Россия ответит на эту войну экономическими, политическими и иными методами. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил, каким именно может быть российский ответ на новые американские санкции.

«Как ответит Россия — написано в законе, уже вступившем в силу. Там описаны разные варианты ответов на недружественные действия», — заметил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом Андрей Климов посоветовал не употреблять слово «санкции», поскольку «ничего общего с санкциями это беззаконие не имеет».

«США ведут против России войну и не скрывают этого: у них в законах прописано, что Россия является их противником. Действия, которые американцы ведут против своего противника, они сами характеризуют как его сдерживание. То есть риторика идет абсолютно боевая. И я называю это тотальной войной без боевых действий. Во враждебных действиях сегодня доминируют экономические меры. Но также наращивается психологическое давление. Ведь почему так прыгают спекулятивные рынки и ценных бумаг, и валютные? Потому что США делают все, чтобы перепугать представителей бизнеса и гражданское население. Они сеют хаос и пытаются взбудоражить общественное мнение», — объяснил сенатор.

Андрей Климов заметил, что Вашингтон выполняет три задачи, ведя эту войну против России.

«Во-первых, 6 ноября в США будут парламентские выборы, и война против России нужна в рамках их внутриполитической жизни. Во-вторых, Вашингтон хочет расшатать нашу внутриполитическую жизнь и тем самым ослабить нас. В-третьих, они хотят запугать всех остальных, чтобы другие страны послушно выполняли команды США», — сказал парламентарий.

Климов рассказал, что в случае усиления давления Россия применит против США не зеркальные меры, а ассиметричные.