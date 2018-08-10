Будем бить по слабым местам: в Совфеде рассказали о стратегии РФ в экономической войне с США
Усилив санкции против России, США фактически объявят нам экономическую войну. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.
«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать объявлением экономической войны», — сказал глава российского правительства.
Дмитрий Медведев также заметил, что Россия ответит на эту войну экономическими, политическими и иными методами. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил, каким именно может быть российский ответ на новые американские санкции.
«Как ответит Россия — написано в законе, уже вступившем в силу. Там описаны разные варианты ответов на недружественные действия», — заметил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.
При этом Андрей Климов посоветовал не употреблять слово «санкции», поскольку «ничего общего с санкциями это беззаконие не имеет».
«США ведут против России войну и не скрывают этого: у них в законах прописано, что Россия является их противником. Действия, которые американцы ведут против своего противника, они сами характеризуют как его сдерживание. То есть риторика идет абсолютно боевая. И я называю это тотальной войной без боевых действий.
Во враждебных действиях сегодня доминируют экономические меры. Но также наращивается психологическое давление. Ведь почему так прыгают спекулятивные рынки и ценных бумаг, и валютные? Потому что США делают все, чтобы перепугать представителей бизнеса и гражданское население. Они сеют хаос и пытаются взбудоражить общественное мнение», — объяснил сенатор.
Андрей Климов заметил, что Вашингтон выполняет три задачи, ведя эту войну против России.
«Во-первых, 6 ноября в США будут парламентские выборы, и война против России нужна в рамках их внутриполитической жизни. Во-вторых, Вашингтон хочет расшатать нашу внутриполитическую жизнь и тем самым ослабить нас. В-третьих, они хотят запугать всех остальных, чтобы другие страны послушно выполняли команды США», — сказал парламентарий.
Климов рассказал, что в случае усиления давления Россия применит против США не зеркальные меры, а ассиметричные.
«Зеркальные меры действенны, когда речь идет о дипломатии и ограничении прав и свобод журналистов. А что касается экономики, финансов и торговли, то тут надо понимать, что США играют там, где они сильны, поэтому Россия будет бить по слабым местам. Поэтому зеркального ответа не предвидится, будет ассиметричный.
Более того, мы не будем публично анонсировать наши действия. Инструментарий у нас большой, но мы не собираемся применять его механически. Мы будем действовать последовательно, но отвечать не обязательно в ту же секунду», — объяснил Андрей Климов.