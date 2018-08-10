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«Дурак старый!»: Боярский эмоционально отреагировал на поражение «Зенита»
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    «Дурак старый!»: Боярский эмоционально отреагировал на поражение «Зенита»

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    «Дурак старый!»: Боярский эмоционально отреагировал на поражение «Зенита»

    Москва, 10 августа. Российский актер театра и кино, певец и композитор Михаил Боярский назвал себя дураком, эмоционально комментируя проигрыш петербургского «Зенита» от минского «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

    «А я говорил перед матчем, что «Зенит» выиграет. Дурак старый! — цитирует «Спорт-Экспресс» слова музыканта. — Понятно, что матч будет трудным, но такого я не ожидал. Кошмар какой!».

    Артист также указал на то, что не может судить главного тренера команды Сергея Семака. По его мнению, тот ошибся с подбором состава на игру. Боярский подчеркнул, что проиграть такой команде, как «Динамо»,  со счетом 0:4 — это настоящий позор.

    Напомним, ранее минский клуб «Динамо» обыграл петербургский «Зенит» с разгромным счетом. Ответный матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

    Автор: Тимур Румянцев
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