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Госдума РФ рассмотрит предложения по изменению системы техосмотра
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    Госдума РФ рассмотрит предложения по изменению системы техосмотра

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    Госдума РФ рассмотрит предложения по изменению системы техосмотра

    Москва, 10 августа. Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроекты, которые посвящены изменению системы техосмотра в стране.

    Предложения кабмина направлены на борьбу с нарушениями при проведении техосмотра в России для усиления безопасности на дорогах страны.

    Так, например, правительство предлагает ввести фото- и видеофиксацию этого процесса, а также ужесточить наказание экспертов техосмотра. Отмечается, что административную ответственность будут нести и те, кто выступил экспертом, хотя не был уполномочен проводить осмотр автомобиля. Также в кабмине предложили ввести уголовное наказание за выполнение работ без аккредитации оператора технического осмотра.

    Правительство одобрило эти законопроекты 3 августа текущего года.

    Госдума РФ рассмотрит предложения по изменению системы техосмотра

    Автор: Катерина Иванова
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