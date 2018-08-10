Госдума РФ рассмотрит предложения по изменению системы техосмотра

Москва, 10 августа. Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроекты, которые посвящены изменению системы техосмотра в стране.

Предложения кабмина направлены на борьбу с нарушениями при проведении техосмотра в России для усиления безопасности на дорогах страны.

Так, например, правительство предлагает ввести фото- и видеофиксацию этого процесса, а также ужесточить наказание экспертов техосмотра. Отмечается, что административную ответственность будут нести и те, кто выступил экспертом, хотя не был уполномочен проводить осмотр автомобиля. Также в кабмине предложили ввести уголовное наказание за выполнение работ без аккредитации оператора технического осмотра.

Правительство одобрило эти законопроекты 3 августа текущего года.