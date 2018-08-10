Российские инженеры создали самообучающегося робота

Москва, 9 августа. Российские ученые изобрели самообучающегося робота. В создании робота участвовали ученые Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН и АО «Интеллект».

Как пишет газета «Известия», специалисты уже испытали новинку. По словам экспертов, для реализации задуманного пришлось создать новые модели нейронов, соответствующие по свойствам биологическому нейрону.

Как пишет News.ru, специалисты пояснили, что такие нейроны могут наблюдать за входными сигналами и по определенному автономному правилу, а потом самостоятельно выращивать свои синапсы.

Ранее сообщалось, что ученые создали робота из металла с эффектом памяти. Отмечается, что вместо электрических моторов ученые использовали металл, который деформируется при нагреве. При охлаждении он обратно выравнивается. Как уточнили эксперты, робот может двигаться именно из-за перепада температур.