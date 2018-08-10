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Происшествия
Россиянка найдена мертвой в отеле на Кипре
Происшествия
Россиянка найдена мертвой в отеле на Кипре
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    Россиянка найдена мертвой в отеле на Кипре

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    Россиянка найдена мертвой в отеле на Кипре

    Москва, 10 августа. На Кипре в городе Пафос в одном из отелей была найдена мертвой 44-летняя россиянка, передает газета Cyprus Mail со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Тело гражданки РФ было обнаружено накануне ночью, По предварительным данным, женщина скончалась в своем номере во сне, признаков насильственной смерти полицейские не выявили. В настоящее время правоохранители продолжают работу. Обстоятельства и причины смерти туристки устанавливаются.

    По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Как уточняется, женщина отдыхала на Кипре вместе со своей 19-летней дочерью.

    Ранее, как сообщало агентство «Ридус», во Франции во время сплава по реке Ардеш на каноэ пропали 18 туристов.

    Автор: Василий Котов
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