Россиянка найдена мертвой в отеле на Кипре

Москва, 10 августа. На Кипре в городе Пафос в одном из отелей была найдена мертвой 44-летняя россиянка, передает газета Cyprus Mail со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело гражданки РФ было обнаружено накануне ночью, По предварительным данным, женщина скончалась в своем номере во сне, признаков насильственной смерти полицейские не выявили. В настоящее время правоохранители продолжают работу. Обстоятельства и причины смерти туристки устанавливаются.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Как уточняется, женщина отдыхала на Кипре вместе со своей 19-летней дочерью.

Ранее, как сообщало агентство «Ридус», во Франции во время сплава по реке Ардеш на каноэ пропали 18 туристов.