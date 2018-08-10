«Превратился в подобие Трампа»: СМИ рассказали об ошибке Илона Маска

Лондон, 10 августа. Аналитики The Times рассказали, в чем заключалась ошибка Илона Маска, предложившего сделать Tesla частной компанией.

Издание отмечает, что Илон Маск «превратился из голоса либеральной Америки и человека, который спасет мир от изменения климата в подобие президента США Дональда Трампа». Маск проводит вечера в Twitter, провоцирует критиков и жалуется на СМИ. Как и президент США, он стал одним из немногих людей, способных вывести фондовые рынки из равновесия одним твитом.

Подобный случай произошел на текущей неделе, когда компании Tesla пришлось приостановить торги на бирже, после того как Илон Маск написал в Twitter о том, что обдумывает возможность приватизировать корпорацию. Бизнесмен предложил акционерам продать ему акции за 420 долларов за штуку.

Аналитики The Times считают, что такое изменение главы одной из самых прогрессивных компаний США может быть связано с общей атакой «коротких продавцов» и хедж-фондов на корпоративную культуру. Тренд заключается в том, что инвесторы и акционеры делают все более краткосрочные вложения, ожидая сиюминутной прибыли. Это вынуждает руководство компаний чаще оглядываться на мнение акционеров, меньше инвестировать в новые исследования и развитие бизнеса, чаще и больше выплачивать дивиденды.

В издании подчеркивают, что согласно экономическим исследованиям, возросшая активность акционеров приводит обратному результату. Она делает управление корпорациями, более эффективным, помогает выявлять факты мошенничества и других нарушений.

В качестве примера аналитики сравнили пережившую нелегкие времена компанию Adobe, которая благодаря активности акционеров стала одной из лучших в Силиконовой Долине и управляемой единолично корпорацией Facebook. Соцсеть в последние годы подвергается активной критики со стороны политиков и общества.