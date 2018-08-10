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Шарик пытается раскручивать блог: состоялась премьера пятой серии «Простоквашино»
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    Шарик пытается раскручивать блог: состоялась премьера пятой серии «Простоквашино»

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    Шарик пытается раскручивать блог: состоялась премьера пятой серии «Простоквашино»

    Москва, 10 августа. На видеохостинге YouTube появилась пятая серия мультфильма «Простоквашино», сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

    В Сети появилась новая серия мультфильма о приключениях Дяди Федора, кота Матроскина и пса Шарика. В новом эпизоде Шарик расстроится из-за малого количества подписчиков в своем блоге и решит его раскручивать. Для этого он решит «запостить котика», в роли которого выступит Матроскин.

    Шарик пытается раскручивать блог: состоялась премьера пятой серии «Простоквашино»

    Ранее из Подмосковья пришло печальное известие: на 85-м году жизни скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер, который создал знаменитых героев «Простоквашино». Прощание с ним состоялось накануне, 9 августа, в Центральной клинической больнице.

    Автор: Катерина Иванова
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