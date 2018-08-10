Названа максимальная скорость движения поездов через Керченский пролив

Симферополь, 10 августа. Поезда смогут пересекать Керченский пролив со скоростью 120 километров в час. Об этом сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании-генподрядчика строительства Крымского моста Леонид Рыженькин.

Он уточнил, что железнодорожный мост рассчитан как на пассажирские, так и грузовые составы. Пассажирские поезда, по словам Рыженькина, при переезде через пролив смогут развивать скорость до 120 километров в час, грузовые — до 80 километров в час.

«Дорога рассчитана на движение поездов массой до 7100 тонн с расчётной скоростью до 120 километров в час для пассажирских и до 80 километров в час для грузовых составов в диапазоне температур от минус 27 до плюс 57», — рассказал Рыженькин в беседе с RT.

Он добавил, что пропускная способность железнодорожного моста в Крым составит до 47 пар поездов в сутки.

Строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив началось одновременно с автодорожной. Железная дорога должна быть сдана в 2019 году. Ранее сообщалось, что строители завершили формирование почти всех опор железнодорожного моста. Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров.