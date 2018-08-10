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Эрдоган рассказал, к чему приведут попытки оказать экономическое давление на Турцию
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    Эрдоган рассказал, к чему приведут попытки оказать экономическое давление на Турцию

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    Эрдоган рассказал, к чему приведут попытки оказать экономическое давление на Турцию

    Анкара, 10 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал бесперспективными попытки оказать экономическое давление, в том числе путем дестабилизации финансовой системы, на страну.

    По его словам, против Турции проводят различные компании. Он призвал не обращать на них внимания. Как пишет «Анатолийское агентство», Эрдоган уточнил, что «у них есть доллары, то у нас есть наш народ, право и Аллах». Такими словами он обратился к гражданам в черноморском городе Ризе.

    Ранее Эрдоган объявил о «демократической революции» в Турции. Также сообщалось, что Анкара ответит на американские санкции заморозкой счетов глав Минюста и МВД США Джеффа Сешнса и Райана Зинке. Ранее в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона Вашингтон ввел санкции против турецких министров юстиции и внутренних дел Абдулахмита Гюля и Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека». Счета и активы Гюля и Сойлу, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены.

    Эрдоган рассказал, к чему приведут попытки оказать экономическое давление на Турцию

    Автор: Алия Садыкова
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