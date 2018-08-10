«Верните Януковича!»: за режим Порошенко проголосовали лишь 9% украинцев

Киев, 10 августа. Проведенный украинским телеканалом ZIK опрос показал, что 56% граждан Украины хотели бы вернуть режим экс-президента страны Виктора Януковича. При этом за режим нынешнего президента Петра Порошенко проголосовали всего лишь 9% респондентов.

Во время эфира зрители отвечали на вопрос, за какую власть они бы проголосовали — за нынешнюю или прошлую. Полученные результаты свидетельствуют о том, что большая часть респондентов высказалась за возвращение прошлой власти.

Многие украинцы в социальных сетях с юмором отнеслись к результатам опроса.

«Верните Януковича! Интересно через год, у него рейтинг вырастет еще?» — написал на своей странице в Facebook украинский общественный и политический деятель Антон Давидченко.

«Скоро его изображения замироточат по всей Украине», — пошутил Николай Ненчинов.

22 февраля 2014 года в ходе политического кризиса на Украине Янукович был фактически отстранен от власти. После этого против него были возбуждены многочисленные уголовные дела. Сейчас прокуратура Украины требует приговорить экс-президента к пожизненному заключению.