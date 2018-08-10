Сформированы почти все опоры железнодорожного моста в Крым

Симферополь, 10 августа. Строители закончили формирование почти всех опор железнодорожного моста в Крым, из 307 сформированы 300, передает информационный центр «Крымский мост».

«Почти за 30 месяцев погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от 5 до 35 метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также было собрано более 110 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов.

В центре напомнили, что строительство железной дороги через Керченский пролив началось одновременно с автомобильной, однако, согласно графику, она должна быть сдана в 2019 году. В настоящее время работы по возведению железнодорожной переправы ведутся 24 часа в сутки без выходных. В июле было начато устройство верхнего строения пути на готовых участках полотна.

Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть переправы через Керченский пролив была открыта в мае этого года. Первым по мосту проехал президент России Владимир Путин.