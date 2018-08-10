«Дыши, Машенька!»: зрители пожелали здоровья вышедшей из комы актрисе сериала «Счастливы вместе»

Москва, 9 августа. Россияне отреагировали на улучшение состояния здоровья актрисы из сериала «Счастливы вместе» Марии Симдянкиной.

Ранее сообщалось, что артистка очнулась после комы, в которую впала по окончании операции. Три дня назад Симдянкиной провели хирургическое вмешательство, после которого у нее отказали почки, легкие и сердце, актриса впала в кому.

О состоянии здоровья своей коллеги рассказала актриса Елена Ксенофонтова в Facebook. Отмечается, что 32-летняя Симдянкина борется с болезнью в течение двух лет, а сотрудники медицинского учреждения в последнее время не давали надежд на выздоровление и планировали отключить больную от аппарата жизнеобеспечения. Точный диагноз спикер не уточнила.

По словам Ксенофонтовой, утром в пятницу появилась надежда, что актриса из сериала «Счастливы вместе» сможет вновь дышать самостоятельно. У нее также поднялось давление и заработало сердце, а также женщина открыла глаза.

«Надо бороться до конца! На все воля Божья! Дай Бог! Дай здоровья Маше и ее мамочке!» — написали пользователи в комментариях.

«Маша, живи и борись за жизнь ради мамы и себя», — добавили поклонники. «Дыши, Машенька! Дыши! Возвращайся туда, где тебя любят и ждут», — написали пользователи.

«О Боже! Слава Богу! Действительно, чудеса! Вот она сила молитвы и человеческой поддержки. Дай Бог, все будет хорошо», — написали другие.