«Дыши, Машенька!»: зрители пожелали здоровья вышедшей из комы актрисе сериала «Счастливы вместе»
Москва, 9 августа. Россияне отреагировали на улучшение состояния здоровья актрисы из сериала «Счастливы вместе» Марии Симдянкиной.
Ранее сообщалось, что артистка очнулась после комы, в которую впала по окончании операции. Три дня назад Симдянкиной провели хирургическое вмешательство, после которого у нее отказали почки, легкие и сердце, актриса впала в кому.
О состоянии здоровья своей коллеги рассказала актриса Елена Ксенофонтова в Facebook. Отмечается, что 32-летняя Симдянкина борется с болезнью в течение двух лет, а сотрудники медицинского учреждения в последнее время не давали надежд на выздоровление и планировали отключить больную от аппарата жизнеобеспечения. Точный диагноз спикер не уточнила.
Какая длинная была ночь. И какая короткая одновременно... Вечером врачи сказали, что собираются отключать от аппаратов немедленно, так как реакции организма на реанимационные действия нет больше трех дней. Машиной маме удалось уговорить..., чтобы дочь не отключали до утра. Врачи в конце концов "милостиво" согласились не только не отключать до 8:00 утра, но и позволили матери остатьтся со своим ребенком. И мы начали звать. Она так, я по телефону. И молиться. И вы стали звать и молиться. В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление. Сначало оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 7:30 начались ужасные судороги. Погасили. Пятнадцать минут назад она задышала. Сама!!! ИВЛ отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться. Она крайне истощена. Сейчас пришел главврач. С мамой разговаривает. Вот тут хочется биту взять... Спасибо вам, люди, за ваши молитвы!!! А чудеса то случаются. Ждем и молимся дальше.
По словам Ксенофонтовой, утром в пятницу появилась надежда, что актриса из сериала «Счастливы вместе» сможет вновь дышать самостоятельно. У нее также поднялось давление и заработало сердце, а также женщина открыла глаза.
«Надо бороться до конца! На все воля Божья! Дай Бог! Дай здоровья Маше и ее мамочке!» — написали пользователи в комментариях.
«Маша, живи и борись за жизнь ради мамы и себя», — добавили поклонники. «Дыши, Машенька! Дыши! Возвращайся туда, где тебя любят и ждут», — написали пользователи.
«О Боже! Слава Богу! Действительно, чудеса! Вот она сила молитвы и человеческой поддержки. Дай Бог, все будет хорошо», — написали другие.
Помоги Господи! Пусть скорее встанет на ноги!— Albert Bityutsky (@albert_nik27) August 9, 2018