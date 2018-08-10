«Финансовый хаос»: СМИ предупредили об экономическом кризисе на Украине

Москва, 10 августа. Финансовые резервы Украины тают, что заставляет Национальный банк Украины тревожится. По данным издания Bloomberg, на счетах украинского министерства финансов остается небольшой запас средств на последующие четыре года. При этом планы по наполнению бюджета сорваны, а это, по мнению спикеров издания, может обернуться для страны финансовым хаосом.

По состоянию на 1 августа, баланс счета правительственной казны сократился до двух миллиардов гривен. Глава Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что в государстве возникли проблемы с ликвидностью. Он уточнил, что источников финансирования очень немного. При этом он добавил, что НБУ находится в затруднительном положении и не в состоянии покрывать дефицит бюджета.

Ранее в Киеве признали, что Украине нечем выплачивать долги МВФ.