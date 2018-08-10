Медведев назвал повышение пенсионного возраста необходимой мерой

Петропавловск-Камчатский, 10 августа. Повышение пенсионного возраста в России является необходимой мерой, заявил в пятницу на встрече с сотрудниками Кроноцкого заповедника премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Реформу он сравнил с горьким лекарством.

Премьер отметил, что законопроект является сегодня самым сложным вопросом и вызывает широкие дискуссии, однако, как подчеркнул Медведев, данная мера необходима.

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — пояснил он.

Медведев напомнил, что, когда действующая пенсионная система формировалась, на одного пенсионера приходилось четыре работающих человека, поскольку продолжительность жизни в России была меньше. Сегодня, по словам премьера, соотношение свелось почти к одному.

Глава российского правительства обратил внимание на то, что реформа предполагает поэтапный переход к новой пенсионной системе. Медведев также отметил, что пока законопроект прошел только первое чтение, его еще будут обсуждать эксперты, а парламенту предстоит рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях.

«Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны», — заключил Медведев.

Госдума рассмотрела в первом чтении предложенный правительством РФ законопроект о повышении пенсионного возраста в России до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин 19 июля. Как отмечают эксперты, в том случае, если решение о переходе на новый пенсионный возраст будет принято, пенсии россиян к 2024 году составят 40% от заработка. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, если в РФ продолжит действовать сегодняшняя пенсионная система, размер пенсии будет уменьшаться из года в год.