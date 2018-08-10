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Гастрольный фургон группы Aerosmith найден в лесу
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    Гастрольный фургон группы Aerosmith найден в лесу

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    Гастрольный фургон группы Aerosmith найден в лесу

    Вашингтон, 10 августа. В лесах американского штата Массачусетс был обнаружен гастрольный фургон культовой группы Aerosmith.

    Оригинальный микроавтобус, в котором музыканты разъезжали по гастролям, нашли в окрестностях небольшого населенного пункта, — пишут американские СМИ со ссылкой American Pickers.

    Фургон простоял не найденным в лесу порядка 40 лет, и десятилетиями покрывался ржавчиной. На этом транспортном средстве, сошедшем с конвейера в 1964 году, тогда еще никому не известная группа ездила в первые туры, зачастую выступая бесплатно.

    Достоверно известно, что участник группы Рей Табано уже подтвердил, что фургон действительно когда-то принадлежал Aerosmith, однако при каких обстоятельствах он был брошен в лесу, музыкант вспомнить не смог.

    Автор: Константин Терехов
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