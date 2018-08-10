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Apple предлагает использовать iPhone вместо удостоверения личности
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    Apple предлагает использовать iPhone вместо удостоверения личности

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    Apple предлагает использовать iPhone вместо удостоверения личности

    Вашингтон , 10 августа. Американская корпорация Apple попросила разрешить использование их iPhone вместо удостоверения личности. Компания уже отправила в Ведомство по патентам и товарным знакам США соответствующую заявку, сообщает Apple Insider.

    В компании уверены, что устройство сможет передавать с помощью технологии радиочастотной идентификации зашифрованные данные владельца. Доступ к ним будут защищать биометрической верификацией Touch ID и Face ID.

    В Apple считают, что технология будет востребована в частных компаниях и государственных структурах. К примеру при устройстве пропускных систем, прохождении таможенного или паспортного контроля.

    Ранее ФАН сообщало, что эксперты рассказали об основных преимуществах iOS перед Android.

    Автор: Виктор Мальцев
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