Apple предлагает использовать iPhone вместо удостоверения личности

Вашингтон , 10 августа. Американская корпорация Apple попросила разрешить использование их iPhone вместо удостоверения личности. Компания уже отправила в Ведомство по патентам и товарным знакам США соответствующую заявку, сообщает Apple Insider.

В компании уверены, что устройство сможет передавать с помощью технологии радиочастотной идентификации зашифрованные данные владельца. Доступ к ним будут защищать биометрической верификацией Touch ID и Face ID.

В Apple считают, что технология будет востребована в частных компаниях и государственных структурах. К примеру при устройстве пропускных систем, прохождении таможенного или паспортного контроля.

Ранее ФАН сообщало, что эксперты рассказали об основных преимуществах iOS перед Android.